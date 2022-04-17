Москвичам объяснили, почему некоторые поезда метро останавливаются в тоннеле

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказала, почему некоторые поезда московского метро останавливаются в тоннеле.

В час пик поезда едут с минимальным интервалом, который составляет 90 секунд. Однако малейшая задержка, как уточняется, может остановить в тоннеле идущий позади поезд.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

Машинист-инструктор Владимир Коннов уточнил, что часто пассажиры мешают закрытию дверей вагонов. Машинисты выполняют эту работу вручную, используя специальную панель.

При этом, когда человек запрыгивает в состав, он препятствует данному процессу. В итоге машинисту приходится заново закрывать дверной проем, что приводит к задержке поезда, передает дептранс.

15 апреля в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы рассказали, что метро Москвы закупает рельсы и стрелочные переводы у российских производителей. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что столичная подземка — один из крупнейших заказчиков товаров отечественного производства.