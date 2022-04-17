Дептранс рассказал, где находятся древние окаменелости в метро Москвы

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, метро Красносельская Карта всех событий

Пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказала, какие древние окаменелости можно встретить на платформе станции метро «Красносельская».

— Хотите посмотреть на древние окаменелости? Необязательно идти в музей: можно просто выйти на платформу станции «Красносельская», — говорится в сообщении.

В облицовочном камне колонн можно встретить древние кораллы и многочисленные раковины. Они относятся к меловому периоду мезозойской эры, отметили в дептрансе.

До этого столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказал, почему иногда останавливаются поезда в тоннеле метро Москвы. Дело в том, что минимальный интервал в час пик составляет 90 секунд.

Машинист-инструктор Владимир Коннов уточнил, что часто пассажиры мешают закрытию дверей вагонов. Машинисты выполняют эту работу вручную, используя специальную панель.

Малейшая задержка на станции приводит к остановке едущего сзади состава. Иногда, когда пассажир не успевает сесть вовремя в вагон, он препятствует закрытию дверей. Машинисту необходимо вручную закрыть дверной проем, что приводит к задержке.