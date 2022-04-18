Вирусолог рассказал о скрытой опасности пандемии коронавируса

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Популяция людей почти три года не сталкивалась с вирусом гриппа, что может быть чрезвычайно опасным, поскольку сформировалась значительная прослойка населения, никогда не контактировавшего с этой инфекцией. Об этом в воскресенье, 17 апреля, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

По его словам, сейчас стоит опасаться не коронавируса, а гриппа, которого в мире почти не было последние три года. В интервью URA.RU он порекомендовал людям, не переболевшим гриппом, вакцинироваться от этой инфекции в августе.

Помимо людей, находящихся в зоне риска из-за возраста или хронических заболеваний, грипп угрожает молодым россиянам, заметил Волчков.

— Обратил бы особое внимание на молодое поколение, которое каким-то образом вообще миновало встречу с гриппом. Здесь особо актуальные сезонные детские вакцины против гриппа. Все-таки встреча с гриппом в первый раз очень неприятная и может привести, в том числе и к летальным событиям, — предупредил специалист.

В минувшую субботу, 16 апреля, Волчков рассказал, что пандемию коронавируса продлевает позиция Китая по этому вопросу. По его словам, власти этой страны допустили ситуацию, при которой значительная часть населения не переболела COVID-19, что спровоцировало новую вспышку вируса.