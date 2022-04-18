Певица МакSим вернулась на большую сцену после болезни
Тяжело перенесшая коронавирус певица МакSим наконец вышла на большую сцену. Она стала специальным гостем очередного выпуска шоу «Маска», где своим появлением шокировала как зрителей, так и членов жюри.
Выступление далось артистке непросто. Оно осложнялось тем, что МакSим пришлось исполнить композицию несвойственным для нее низким голосом, чтобы ввести в заблуждение жюри.
— Вообще-то по образованию классическому я — первое сопрано. Это очень высокий регистр. Здесь мне дали низкую партию специально для того, чтобы вы меня не узнали. Нам все удалось. Я хочу сказать большое спасибо вам, всем телезрителям, всей нашей огромной стране за то, что мы так умеем друг за друга болеть и переживать, — цитирует певицу Пятый канал.
Этот выход на сцену стал первым для МакSим с прошлого года, когда она перенесла тяжелую болезнь. В середине июня она попала в больницу с воспалением легких, после чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время певицу перевели на ЭКМО, которая применяется для насыщения крови кислородом при тяжелой дыхательной недостаточности. 31 июля стало известно об улучшении состояния артистки.
МакSим провела в медикаментозном сне почти два месяца. В настоящее время она продолжает восстанавливаться. К сожалению, реабилитация российской певицы идет не в самом быстром темпе. Недавно Максим рассказала, что после коронавируса столкнулась с проблемами с голосом.