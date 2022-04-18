Певица МакSим вернулась на большую сцену после болезни

Фото: Предоставлено певицей МакSим

Тяжело перенесшая коронавирус певица МакSим наконец вышла на большую сцену. Она стала специальным гостем очередного выпуска шоу «Маска», где своим появлением шокировала как зрителей, так и членов жюри.

Выступление далось артистке непросто. Оно осложнялось тем, что МакSим пришлось исполнить композицию несвойственным для нее низким голосом, чтобы ввести в заблуждение жюри.

— Вообще-то по образованию классическому я — первое сопрано. Это очень высокий регистр. Здесь мне дали низкую партию специально для того, чтобы вы меня не узнали. Нам все удалось. Я хочу сказать большое спасибо вам, всем телезрителям, всей нашей огромной стране за то, что мы так умеем друг за друга болеть и переживать, — цитирует певицу Пятый канал.

Этот выход на сцену стал первым для МакSим с прошлого года, когда она перенесла тяжелую болезнь. В середине июня она попала в больницу с воспалением легких, после чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время певицу перевели на ЭКМО, которая применяется для насыщения крови кислородом при тяжелой дыхательной недостаточности. 31 июля стало известно об улучшении состояния артистки.

МакSим провела в медикаментозном сне почти два месяца. В настоящее время она продолжает восстанавливаться. К сожалению, реабилитация российской певицы идет не в самом быстром темпе. Недавно Максим рассказала, что после коронавируса столкнулась с проблемами с голосом.