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Полковник США: Операция Штатов на Украине провалилась

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
Полковник США: Операция Штатов на Украине провалилась
Фото: Unsplash

План Соединенных Штатов по накачке Украины оружием и использованию ситуации в республике для прикрытия собственных внешнеполитических ошибок провалился, считает полковник армии США Дуглас Макгрегор.

По его словам, обвинение Вашингтоном Москвы во всех проблемах в мире ничем не обосновано.

— Что действительно грустно — в попытке убедить американцев в том, что ситуация на Украине влияет на нас, используется понятие «геноцид». Это необоснованные утверждения, никто не подтверждает эти факты. Они пытаются на скорую руку мобилизовать антироссийские чувства — это приятный способ отвлечься от катастрофы дома, — заявил Макгрегор.

Американский полковник также добавил, что Вооруженные силы России на Украине будут продвигаться медленно и аккуратно в целях избегания жертв среди мирного населения, передает «Царьград».

До этого китайское издание Global Times писало, что Штаты надеются на продолжительный конфликт на Украине и способствуют его эскалации ради собственной выгоды. В газете подчеркнули, что украинский кризис играет на руку американским производителям оружия, чьи акции сильно растут.

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