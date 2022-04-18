Полковник США: Операция Штатов на Украине провалилась
Сюжет:Ситуация в Донбассе
План Соединенных Штатов по накачке Украины оружием и использованию ситуации в республике для прикрытия собственных внешнеполитических ошибок провалился, считает полковник армии США Дуглас Макгрегор.
По его словам, обвинение Вашингтоном Москвы во всех проблемах в мире ничем не обосновано.
— Что действительно грустно — в попытке убедить американцев в том, что ситуация на Украине влияет на нас, используется понятие «геноцид». Это необоснованные утверждения, никто не подтверждает эти факты. Они пытаются на скорую руку мобилизовать антироссийские чувства — это приятный способ отвлечься от катастрофы дома, — заявил Макгрегор.
Американский полковник также добавил, что Вооруженные силы России на Украине будут продвигаться медленно и аккуратно в целях избегания жертв среди мирного населения, передает «Царьград».
До этого китайское издание Global Times писало, что Штаты надеются на продолжительный конфликт на Украине и способствуют его эскалации ради собственной выгоды. В газете подчеркнули, что украинский кризис играет на руку американским производителям оружия, чьи акции сильно растут.