Тестирование новой схемы работы касс метро пройдет в мае на станции «Савеловская» БКЛ

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Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Савёловская Карта всех событий

Тестирование новой схемы работы касс метро состоится в мае на станции метро «Савеловская» Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта столицы Максим Ликсутов.

— Мы протестируем новый режим работы кассовых окон: в одном вестибюле оставим кассы для оплаты проезда, в другом — только сервисные окна. Так в одной очереди не окажутся люди, которым нужна консультация по вопросам транспорта, и пассажиры, оплачивающие проезд. При этом в метро будет больше точек для обслуживания. В случае успешного тестирования и популярности услуги масштабируем проект на большее число станций метро с двумя вестибюлями, — рассказал он.

Данное тестирование коснется лишь двух вестибюлей станции «Савеловская» БКЛ метро, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, в столице началось тестирование одной тысячи транспортных карт «Тройка» с чипом российского производства.

Это будет финальная часть испытаний, после которой в кассах московского метрополитена появится первая партия российских транспортных карт.

Такжэ стало известно, что специалисты обеспечили энергоснабжение новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы «Печатники». Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что специалисты проложили около двух километров кабельных линий напряжением 20 киловатт.