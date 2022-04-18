Движение ограничат на ряде улиц Москвы в связи с проведением строительных работ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Пилота Нестерова Карта всех событий

В столице будет ограничено движение на улице Пилота Нестерова и Госпитальной набережной в связи с проведением строительных работ. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, перекроют участок от Госпитальной набережной, владения 1-3 до Госпитальной площади владение 4, строение 1. Он будет закрыт в период с 23 апреля 2022 года по 22 апреля 2023 года.

Помимо этого, на нескольких участках улицы Пилота Нестерова ограничат движение. В частности, движение ограничат на улице Пилота Нестерова в районе пересечения с Ленинским проспектом, дом 46, в период с 25 апреля по 15 мая.

Также столичные службы перекроют участок от местного проезда в районе дома 9 по улицу Пилота Нестерова. Данный участок перекроют с 11 по 28 июня, говорится в релизе.

В субботу, 16 апреля, стало известно, что на нескольких улицах Центрального административного округа (ЦАО) изменится схема движения транспорта из-за спортивных и праздничных мероприятий.

Так, 23 апреля с 07:30 до 15:00 будет остановлено движение на участках Лужнецкой и Фрунзенской набережных. При этом 24 апреля с 00:01 до 00:20 закроют участки улицы Петровки, Крапивенского переулка и Петровского бульвара.

В ночь с 24 на 25 апреля будет перекрыт участок улицы Петровки. 1 мая с 00:01 до 23:59 будет закрыт участок Елисеевского переулка.