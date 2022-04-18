Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение ограничат на ряде улиц Москвы в связи с проведением строительных работ

Араз Салехов

Город
Движение ограничат на ряде улиц Москвы в связи с проведением строительных работ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Пилота Нестерова Карта всех событий

В столице будет ограничено движение на улице Пилота Нестерова и Госпитальной набережной в связи с проведением строительных работ. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, перекроют участок от Госпитальной набережной, владения 1-3 до Госпитальной площади владение 4, строение 1. Он будет закрыт в период с 23 апреля 2022 года по 22 апреля 2023 года.

Помимо этого, на нескольких участках улицы Пилота Нестерова ограничат движение. В частности, движение ограничат на улице Пилота Нестерова в районе пересечения с Ленинским проспектом, дом 46, в период с 25 апреля по 15 мая.

Также столичные службы перекроют участок от местного проезда в районе дома 9 по улицу Пилота Нестерова. Данный участок перекроют с 11 по 28 июня, говорится в релизе.

В субботу, 16 апреля, стало известно, что на нескольких улицах Центрального административного округа (ЦАО) изменится схема движения транспорта из-за спортивных и праздничных мероприятий.

Так, 23 апреля с 07:30 до 15:00 будет остановлено движение на участках Лужнецкой и Фрунзенской набережных. При этом 24 апреля с 00:01 до 00:20 закроют участки улицы Петровки, Крапивенского переулка и Петровского бульвара.

В ночь с 24 на 25 апреля будет перекрыт участок улицы Петровки. 1 мая с 00:01 до 23:59 будет закрыт участок Елисеевского переулка.

Читайте также:
Москва Ограничения Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте