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Строительство объекта культурно-просветительского назначения в Зеленограде отменено

Араз Салехов

Город
Строительство объекта культурно-просветительского назначения в Зеленограде отменено
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

В Зеленограде решили отменить возведение объекта культурно-просветительского назначения. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщила председатель столичного Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Анастасия Пятова.

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласовала прекращение реализации инвестпроекта по строительству объекта культурно-просветительского назначения по адресу Зеленоград, коммунальная зона «Александровка», Проектируемый проезд № 624, участок 1 (ЗелАО), и расторжение договора аренды земельного участка, — говорится в сообщении.

Глава Москомстройинвеста напомнила, что земельный участок площадью 0,28 га был предоставлен инвестору в 2019 году. На объекте планировалось возведение культурно-просветительского назначения, в котором могли располагаться музеи, выставочные залы, художественные галереи и библиотеки, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Помимо этого, стало известно, что Москомархитектура согласовала проект производственного комплекса на улице Академика Валиева в Зеленограде.

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя ведомства Сергей Кузнецов рассказал, что ярким элементом объекта станет логотип бренда, выполненный из нержавеющей стали.

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