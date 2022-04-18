Визажист рассказала, как восстановить кожу после зимних холодов

Фото: Pexels

Привести в порядок кожу в переходный период после зимы позволит использование солнцезащитных средств, энзимов вместо кислот и антиоксидантов. Об этом рассказала визажист Мария Дитятовская.

По ее словам, при выборе средств нужно ориентироваться на состояние и потребности кожи, а также комфортность их текстуры. Специалист подчеркнула, что важно не допустить обезвожевания кожи.

— Самым важным в теплый сезон является солнцезащитное средство, — рассказала она.

Дитятовская отметила, что кожа без защиты будет преждевременно стареть. Также в этом случае может нарушиться выработка коллагена и появиться пигментация. Избежать негативных последствий позволит использование санскрина на финальном этапе дневного ухода.

Эксперт посоветовала обладателям жирной или комбинированной кожи наносить средство сразу после сыворотки. Для сухой или обезвоженной кожи перед этим нужно использовать дневной крем.

Визажист призвала тех, кто использует для ухода за лицом аминокислоты, заменить их весной более щадящими веществами, не повышающими фоточувствительность, к примеру, энзимами. Также, по ее словам, в теплое время года можно отказаться от использования праймеров.

— Правильно подобранный уход заменит специальные основы для макияжа — хорошо увлажненная и отшелушенная кожа будет прекрасной базой для нанесения тона, — приводит слова Дитятовской «Москва 24».