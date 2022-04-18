Бывший телохранитель Обамы начал работать на принца Гарри и Меган Маркл

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Бывший телохранитель экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы Кристофер Санчес начал работать на принца Гарри и его жену Меган Маркл, сообщает издание The Sun.

Санчеса, сопровождающего супругов, заметили во время «Игр непобежденных» — мероприятия для бывших и действующих военнослужащих.

Примечательно, что бывший агент Секретной службы также был телохранителем Джорджа Буша — младшего, а сейчас работает директором по профессиональной защите и расследованиям в Техасе, передает ФАН.

13 апреля сообщалось о том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены отправиться в Нидерланды, где посетят соревнования военнослужащих «Игры непокоренных». Визит герцогов Сассекских в Гаагу подтвердил их представитель. Это будет их первой поездкой в Европу после отказа от выполнения обязанностей старших членов королевской семьи и переезда в Соединенные Штаты.

15 апреля сообщалось, что принц Гарри вместе и Меган Маркл отправились в Нидерланды вместо того, чтобы посетить пасхальную и одновременно поминальную службу по принцу Филиппу. Этот поступок герцогов Сассекских глубоко опечалил королеву Великобритании Елизавету II. Известно, что пасхальное воскресенье в текущем году совпадает с годовщиной похорон супруга Елизаветы II принца Филиппа.