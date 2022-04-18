Столичную пенсионерку ограбили вблизи дома на проспекте Вернадского

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

Оперативники по горячим следам задержали подозреваемых в ограблении пенсионерки. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По предварительным данным, накануне вечером мужчины напали на 79-летнюю жительницу столицы недалеко от ее дома на проспекте Вернадского. Один из злоумышленников сорвал с плеча пенсионерки сумку, в которой находились личные вещи и деньги.

Пострадавшая незамедлительно обратилась в полицию. Общая сумма нанесенного ущерба составила 9,5 тысячи рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Вскоре оба нападавших были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

12 апреля полицейские задержали еще одного грабителя. Во время поездки в автобусе он выхватил из рук пенсионерки телефон и выбежал в открывшуюся дверь.