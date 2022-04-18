Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичную пенсионерку ограбили вблизи дома на проспекте Вернадского

Елена Самойлова

Происшествия
Столичную пенсионерку ограбили вблизи дома на проспекте Вернадского
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

Оперативники по горячим следам задержали подозреваемых в ограблении пенсионерки. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По предварительным данным, накануне вечером мужчины напали на 79-летнюю жительницу столицы недалеко от ее дома на проспекте Вернадского. Один из злоумышленников сорвал с плеча пенсионерки сумку, в которой находились личные вещи и деньги.

Пострадавшая незамедлительно обратилась в полицию. Общая сумма нанесенного ущерба составила 9,5 тысячи рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Вскоре оба нападавших были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

12 апреля полицейские задержали еще одного грабителя. Во время поездки в автобусе он выхватил из рук пенсионерки телефон и выбежал в открывшуюся дверь.

Читайте также:
Пенсионеры грабеж Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте