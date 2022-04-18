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Столичный Росреестр поставил на кадастровый учет десять образовательных учреждений с начала года

Араз Салехов

Город
Столичный Росреестр поставил на кадастровый учет десять образовательных учреждений с начала года
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Управление Росреестра по Москве совместно со столичной Кадастровой палатой в первом квартале 2022 года оформило десять образовательных учреждений в городе. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Росреестра.

— Всего за первые три месяца с начала года Управлением оформлено десять учебных заведений, из них пять среднеобразовательных школ и столько же детских садов. Первое место по количеству учтенных образовательных учреждений делят между собой ЗАО и НАО, где на кадастровый учет поставлено по три объекта. Пополнилась социальная инфраструктура для детей и подростков и в Северо-Западном, Юго-Восточном, Северо-Восточном и в Зеленоградском административных округах, где учтены три школы и один детский сад, — рассказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

При этом учебные заведения, оформленные Росреестром с начала года, обеспечат 4525 новых мест, говорится в релизе.

Также стало известно, что сотрудники управления Росреестра по Москве с начала 2022 года поставили на учет два детских сада, расположенных в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).

Первый объект расположен по адресу поселение Филимонковское, квартал № 165, дом 17; второй — поселение Московский, улица Саларьевская, дом 11а.

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