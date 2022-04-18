Ученые нашли взаимосвязь между группой крови и алкогольной зависимостью

Кадр из фильма «Самогонщики»

Определяющий группу крови ген расположен в ДНК в одной спирали с геном, отвечающим за наследственную склонность человека к алкогольной зависимости. К такому выводу пришли американские и японские исследователи.

Ученые отмечают, что почти 50 процентов алкоголиков из этих стран — люди со второй группой крови. Специалисты считают, что зависимость от алкоголя связана с работой надпочечников: при недостаточном уровне глюкозы человек подсознательно стремится компенсировать его за счет спиртосодержащих напитков. Помимо этого, люди со второй группой крови склонны «заливать» алкоголем стресс, что приводит к развитию зависимости.

Люди с третьей группой крови не так зависимы от алкоголя, однако его употребление оказывает сильное негативное влияние на их здоровье, особенно это касается сердца и печени.

Те, у кого первая группа крови имеют психологическую устойчивость к употреблению спиртного. Из-за повышенного уровня кислотности в организме эти люди могут столкнуться с проблемами с желудочно-кишечным трактом. Им можно употреблять лишь только натуральное вино в небольших количествах.

Самыми устойчивыми к алкоголю стали люди с четвертой группы крови. Однако, несмотря на это, ученые не рекомендуют им злоупотреблять спиртным, пишет Пятый канал.

Ранее врач-психотерапевт Екатерина Мисевич объяснила, как алкоголь действует на человека при стрессе. По ее словам, алкоголь вызывает кратковременный эффект успокоения. Если его принимать на этапе действия стрессовых факторов, «обезболивание» длится не больше 5–6 часов. Утром тревога, астения и депрессия удваиваются.