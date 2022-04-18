Почти 100 человек погибли в 2021 году из-за несоблюдения скоростного режима в плохую погоду

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В 2021 году из-за несоблюдения скоростного режима в плохую погоду произошло 999 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 18 апреля.

Уточняется, что в этих авариях погибли 98 человек, а ранения получили 1217.

— Базовое требование для всех водителей — уметь трезво оценивать ситуацию при выборе скоростного режима, — говорится в сообщении дептранса.

При этом стоит учитывать как состояние асфальта и автомобиля, так и погодные условия, время суток и освещенность дороги.

Также в дептрансе подчеркнули, что всего пара секунд, потраченных на прочтение сообщения, при скорости 60 километров в час обеспечивают движение «вслепую» целых 50 метров.

Так, 9 апреля произошло ДТП на аллее Первой Маевки. Автомобиль на скорости более 100 километров в час врезался в трансформаторную будку. При этом двое пассажиров скончались на месте, а водитель — позже в больнице.