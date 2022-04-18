Врач назвал продукты, разрушающие иммунитет

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Частые простуды могут сигнализировать о падении иммунной защиты организма, что происходит в том числе из-за частого употребления сахара, соли, консервантов и фастфуда. Об этом рассказал врач-терапевт Олег Абакумов.

По его словам, для нормализации уровня иммунитета в первую очередь нужно отказаться от сахара. Этот продукт не только влияет на развитие диабета, но также провоцирует воспалительные процессы в организме.

— Соль повысит давление и разрушит иммунитет за счет задержки жидкости почками. Излишне соленый фастфуд увеличит воспалительные цитокины, а главное — нарушит микробиом кишечника, — написал специалист в своем Telegram-канале.

Абакумов также порекомендовал отказаться от жареной пищи, которая уничтожает антиоксиданты, и продуктов с консервантами, подавляющих защитную функцию иммунитета.

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