Все госуслуги в РФ перейдут в онлайн-формат к концу 2023 года

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Все государственные услуги в России перейдут в электронный формат к концу 2023 года. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Теперь все процессы оказания государственных и муниципальных услуг будут последовательно переводиться в цифровой формат и предоставляться проактивно. Соответствующая концепция утверждена. Это позволит к концу следующего года свести на нет бумажную волокиту, временные и финансовые затраты для людей, а также значительно сократить сроки предоставления услуг, — уточнил он.

Мишустин отметил, что на данный момент не все госуслуги предоставляются в электронном виде.

В будущем, по словам премьера, граждане все равно смогут получить нужные справки в очном формате в МФЦ, передает Интерфакс.

26 марта сообщалось, что в онлайн-чате госуслуг ответили более чем на 40 тысяч вопросов москвичей за год. Наибольшее количество вопросов касалось замены паспорта, готовности документов, графика работы центров госуслуг. Чат-бот, за услугами которого можно обратиться на сайте md.mos.ru, помогает найти нужные данные о госуслугах и допсервисах.