Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Все госуслуги в РФ перейдут в онлайн-формат к концу 2023 года

Георгий Соланович

Общество
Все госуслуги в РФ перейдут в онлайн-формат к концу 2023 года
Фото: er.ru

Все государственные услуги в России перейдут в электронный формат к концу 2023 года. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Теперь все процессы оказания государственных и муниципальных услуг будут последовательно переводиться в цифровой формат и предоставляться проактивно. Соответствующая концепция утверждена. Это позволит к концу следующего года свести на нет бумажную волокиту, временные и финансовые затраты для людей, а также значительно сократить сроки предоставления услуг, — уточнил он.

Мишустин отметил, что на данный момент не все госуслуги предоставляются в электронном виде.

В будущем, по словам премьера, граждане все равно смогут получить нужные справки в очном формате в МФЦ, передает Интерфакс.

26 марта сообщалось, что в онлайн-чате госуслуг ответили более чем на 40 тысяч вопросов москвичей за год. Наибольшее количество вопросов касалось замены паспорта, готовности документов, графика работы центров госуслуг. Чат-бот, за услугами которого можно обратиться на сайте md.mos.ru, помогает найти нужные данные о госуслугах и допсервисах.

Читайте также:
Госуслуги онлайн-сервис Михаил Мишустин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте