Младенец, которому накануне на дому сделали обрезание, впал в кому

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Младенец, которому в воскресенье, 17 апреля, провели процедуру обрезания на дому, впал в кому в одной из столичных больниц. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Трагедия произошла на Коровинском шоссе. По словам Ивановой, мужчина, согласившийся провести данную операцию, стал фигурантом уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи допрашивают мужчину, проводившего хирургические манипуляции, — резюмировала представитель ведомства.

Фото: ГСУ СК России по Москве

Также, по словам Ивановой, следователи выясняют, имел ли подозреваемый лицензию на осуществление медицинской деятельности.

В свою очередь столичная прокуратура взяла на контроль ход расследования этого дела.

Напомним, мальчик пострадал в результате процедуры обрезания, сделанной на дому. Во время операции у него возникла аллергическая реакция на лекарство, ребенка отправили в отделение реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.