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Более 300 человек стали участниками онлайн-лекции в «Аптекарском огороде»

Араз Салехов

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Более 300 человек стали участниками онлайн-лекции в «Аптекарском огороде»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Ботанический сад Московского государственного университета Карта всех событий

Не менее 300 человек стали участниками вебинара в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» на тему «Первоцветы и орхидеи — главные секреты апреля». Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщила пресс-служба Московского городского регионального отделения (МГРО) «Единой России».

— Мы проводили опрос, который показал, что тема садоводства вошла в топ самых востребованных тем у участников проекта, жителей столицы. Поэтому вместе с муниципальным депутатом, директором ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексеем Ретеюмом мы решили организовать лекцию по уходу за орхидеями. Используя современные способы взаимодействия, нам удалось объединить более 300 человек в режиме видеоконференции, — сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Мероприятие состоялось в рамках партпроекта «Единой России» «Старшее поколение» в Москве, сообщает сайт пресс-службы партии.

Также стало известно, что с 9 апреля по 5 июня в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоится XXI Весенний фестиваль цветов.

Помимо этого, на природных территориях Москвы распустились цветы подснежника, гусиного лука желтого, ветреницы лютиковой и пролеска, которые относятся к многолетним травянистым растениям с коротким вегетационным периодом.

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