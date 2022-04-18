Курс евро опустился ниже 83 рублей

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Курс евро на Московской бирже опустился ниже 83 рублей впервые с 8 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 18 апреля.

Так, по состоянию на 14:05 один евро стоил 82,3575 рубля. Курс доллара в 14:08 находился на отметке 79,05 рубля, уточняется на сайте Мосбиржи.

14 апреля курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 6 апреля. При этом доллар закрепился на уровне выше 81 рубля. Курс американской валюты расчетами «завтра» по состоянию на 10:20 14 апреля показывал рост на 2,15 рубля, то есть до 81,01 рубля.

11 апреля на открытии торгов Мосбиржи курс доллара вырос более чем на шесть рублей. По состоянию на 10:10 он составил 82,23 рубля. Как валютный курс будет формироваться в дальнейшем и от каких факторов это зависит — «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Сейчас нельзя с уверенностью ответить на вопрос о том, как валютный курс поведет себя завтра. Эксперты сходятся во мнении, что при нынешних условиях нет смысла давать краткосрочные прогнозы. Дело в том, что спрос и предложение не полностью представлены в рамках основной сессии Мосбиржи. Это один из факторов, который мешает оценивать ситуацию объективно, рассказал экономист Евгений Надоршин.