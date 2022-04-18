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Систему продовольственных оптовых рынков создадут в России

Георгий Соланович

Общество
Систему продовольственных оптовых рынков создадут в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство России планирует создать систему продовольственных оптовых рынков. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Важной темой является развитие оптовых продовольственных рынков. Соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации. <...> Реализовывать эти указания правительство будет, в том числе создавая систему оптовых продовольственных рынков, — заявил он.

Премьер напомнил, что задачу на 2022 год по увеличению выпуска и поставок качественной доступной продукции питания поставил глава государства Владимир Путин.

Так, оптовые рынки помогут как продавцам, так и потребителям — первые смогут сбывать продукцию в крупных городах, вторые смогут выбрать нужные им товары из широкого ассортимента.

Скорректировать законодательство, а также внести изменения в национальные стандарты Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко и Министерству промышленности и торговли, передает ТАСС.

России не грозят проблемы с наличием в стране медикаментов и продуктов питания. Такое мнение высказал доктор экономических наук, член Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов.

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