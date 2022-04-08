Экономист заверил, что России не грозит дефицит лекарств и продовольствия

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России не грозят проблемы с наличием в стране медикаментов и продуктов питания. Такое мнение высказал доктор экономических наук, член Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов.

Он отметил, что один из главных мировых поставщиков лекарственных препаратов на сегодняшний день — это Индия. Поставки из этой страны продолжаются.

— С индийскими коллегами постоянно общаюсь, и мы ищем развязки самых сложных вопросов. Причем все они не критического характера, а организационно-технического. Так что вся линейка лекарственных средств будет обеспечена, — отметил он в комментарии ФАН.

Он также добавил, что Россия — это страна, которая обладает не только техническими возможностями, но и имеет мощную научную базу и отличные кадры, чтобы развивать собственное производство.

Кроме того, Андрей Климов отметил, что в нашей стране нет предпосылок для продовольственного кризиса. По его словам, в России обеспечена продовольственная безопасность, многие товары даже отправляли на экспорт. Есть отдельные виды культур, которые сложно выращивать в России из-за климатических условий, но их можно закупать в Латинской Америке, Африке, Азии.

5 апреля стало известно, что пятый по счету пакет санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации будет направлен против сфер транспорта, торговли и энергетики. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.