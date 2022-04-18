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Собянин открыл еще три здания городских поликлиник после реконструкции

Араз Салехов

Город
Собянин открыл еще три здания городских поликлиник после реконструкции
Фото: roscongress / Антон Сухонос
Россия, Москва, Новочеркасский бульвар Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии филиала № 3 Детской городской поликлиники № 148 в районе Марьино на Новочеркасском бульваре. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Мы продолжаем масштабную реконструкцию городских поликлиник. Здесь, в Марьине, в самом населенном районе Москвы проживает 250 тысяч человек и очень важна поликлиническая помощь. Первая поликлиника реконструирована, три еще будут реконструированы, так что значительным образом в Марьине изменится медицинская амбулаторная помощь, — заявил глава города.

Он также добавил, что на данном этапе в столице реконструирована 41 поликлиника. Согласно планам, на следующей неделе должны открыться еще пять поликлиник.

Мэр заявил, что в городе будут стараться наращивать темпы работы, чтобы в 2023 году завершить всю программу реконструкции поликлиник, сообщает агентство.

Помимо этого, стало известно, что власти города объявили о начале работы городского велопроката в столице.

Сергей Собянин подчеркнул, что в этом году пользователям «Велобайка» будет доступно более 7500 велосипедов, включая 500 электрических, и свыше 720 станций.

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