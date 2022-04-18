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Судью Арбитражного суда Москвы арестовали по делу о посредничестве во взятках

Елена Самойлова

Происшествия
Судью Арбитражного суда Москвы арестовали по делу о посредничестве во взятках
Фото: Pixabay / Sang Hyun Cho

Верховный суд России арестовал судью Арбитражного суда Елену Кондрат. Об этом стало известно в понедельник, 18 апреля.

Елена Кондрат подозревается в посредничестве во взяточничестве — в сентябре 2020 года она предложила своей коллеге по арбитражному суду получить взятку в размере 50 тысяч долларов в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц.

В ходе заседания следователь отметил, что Кондрат пыталась сменить фамилию на Хондрат, чтобы избежать уголовной ответственности. Однако судья назвала эти утверждения ложными.

— Избрать в отношении Кондрат меру пресечения в виде содержания под стражей, — цитирует ТАСС приговор.

Уточняется, что экс-судья проведет в изоляторе до 22 мая. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Уголовное дело возбудили в ноябре 2021 года.

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