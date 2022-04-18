Многоэтажку с подземной парковкой построят в районе Хорошево-Мневники

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В столичном районе Хорошево-Мневники появится жилой дом, рассчитанный на 417 квартир, с подземной парковкой. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщила пресс-служба комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

— Специалисты Мосгосэкспертизы выдали положительное заключение на строительство односекционного жилого дома переменной этажности (от 17 до 33 этажей) в составе жилого комплекса на проспекте Маршала Жукова. В доме запроектировано 417 квартир с балконами в каждой, — рассказала председатель ведомства Анна Яковлева.

По ее словам, первый этаж здания займут лифтовый холл, колясочная и комната для консьержа. Во всех квартирах будет выполнена полная отделка, добавила Яковлева.

На подземном уровне для жителей оборудуют паркинг. Также автостоянка расположится и на открытой территории возле дома. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Здесь появятся места для отдыха, детские игровые площадки, а также малые архитектурные формы и фонари наружного освещения, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в период с января по март 2022 года в Восточном административном округе столицы было введено в эксплуатацию 108,7 тысячи квадратных метров недвижимости.