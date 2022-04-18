Движение на МКАД восстановили после аварии
Россия, Москва, МКАД, 65-й километр Карта всех событий
Движение на 65-м километре МКАД восстановили после ДТП. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Движение восстановлено, — отмечается в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».
Напомним, ранее на внешней стороне 65-го километра МКАД столкнулись легковой и грузовой автомобили. Авария произошла перед развязкой с Новорижским шоссе. Движение осуществлялось по двум полосам из пяти.