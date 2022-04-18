Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение на МКАД восстановили после аварии

Елена Самойлова

Происшествия
Движение на МКАД восстановили после аварии
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 65-й километр Карта всех событий

Движение на 65-м километре МКАД восстановили после ДТП. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение восстановлено, — отмечается в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Напомним, ранее на внешней стороне 65-го километра МКАД столкнулись легковой и грузовой автомобили. Авария произошла перед развязкой с Новорижским шоссе. Движение осуществлялось по двум полосам из пяти.

Читайте также:
МКАД Автомобили ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте