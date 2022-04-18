Психологи рассказали, женщинам с каким характером грозит одиночество

Фото: Pexels

Психологи перечислили основные черты характера, которые способствуют проблемам в личной жизни представительниц женского пола и сулят им одиночество.

Первыми и важными факторами по мнению специалистов, считаются престижная должность и высокая заработная плата. Такие аспекты могут указывать на самоуверенных девушек с жестким характером, что может отпугнуть потенциального партнера.

Уверенные в себе девушки также попадаются под риск остаться без пары. Когда они начинают обсуждать с мужчиной их богатый сексуальный опыт, то собеседник в свою очередь начинает сомневаться в собственных силах и умениях.

По мнению психологов, дамы, которые посвящают своей внешности все свободное время, также могут вызывать у мужчин негодование и страх. Девушки, которые активно пользуются услугами различных косметологов и стилистов, кажутся недостижимыми для простых мужчин.

Еще один аспект, отпугивающий мужчин, — это требовательность. Женщины часто не осознают, что их придирчивость может стать одной из причин одиночества. Обычно такое отношение к партнеру приведит к расставанию или разводу.

Мужчин может отпугивать и чрезмерная активная жизнь их возлюбленной. Психологи считают, что с такой женщиной сложно будет построить крепкую семью, так как мужчина не будет получать должной и необходимой поддержки от своей суженой, передает Пятый канал.

До этого астрологи назвали три знака зодиака, представительницам которых лучше не попадаться под горячую руку.