Эмблема Москвы будет на скафандрах космонавтов во время выхода в открытый космос

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Эмблемы Москвы и экипажа экспедиции МКС-67 будут нанесены на скафандры космонавтов, которые совершат выход в открытый космос. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил депутат Московской городской думы, космонавт, Герой России Олег Артемьев.

Помимо Артемьева, в открытый космос также выйдет еще один депутат Мосгордумы — Денис Матвеев. В данный момент члены экипажа завершают подготовку. Ожидается, что за пределами станции космонавты проведут 6 часов 38 минут.

Все работы будут выполняться на внешней поверхности многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Артемьеву и Матвееву предстоит установить, подключить и проверить внешний пульт управления манипулятора, а также демонтировать чехлы с пассивных устройств фиксации и базовых летных точек. На время экспедиции запланировано всего семь выходов в открытый космос и четыре отдыха. Один из выходов Артемьев выполнит с итальянкой Самантой Кристофоретти, остальные — с Матвеевым, передает ТАСС.

До этого Олег Артемьев рассказал о том, что открытие аэрокосмических профильных классов в Москве даст возможность юным москвичам получить ранний старт карьеры в космической отрасли. По его словам, сейчас ведется подготовка программ дополнительного образования, учебных материалов: виртуальных туров по организациям космической отрасли, лекций, которые помогут школьникам в исследовательской и проектной деятельности.