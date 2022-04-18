ДТП с участием пяти автомобилей произошло в центре Москвы

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Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 21 Карта всех событий

На 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 21 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 18 апреля.

— На 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 21 — ДТП с участием пяти автомобилей, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные службы Москвы. Движение в сторону центра осуществляется по одной полосы из четырех. В сторону области — по двум из четырех полос.

Водителей призвали по возможности выбирать пути объезда, передает дептранс.

До этого стало известно о ДТП на внешней стороне 65-го километра МКАД. Там стокнулись легковой и грузовой автомобили. Авария произошла рядом с развязкой с Новорижским шоссе.

По данным ГИБДД, самым аварийным днем прошедшей недели стал вторник. Тогда случилось 26 ДТП. Наименьшее число аварий зафиксировано в понедельник (10 происшествий) и воскресенье (11).