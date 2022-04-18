Психолог Изотова объяснила, можно ли распознать в соседе психически нездорового человека

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Распознать психически неуравновешенного человека даже по косвенным признакам практически невозможно, так как это исключительно прерогатива специалистов. Единственным основанием ожидать от человека опасности может служить ранний прецедент, при котором его действия могли нанести кому-то вред. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала психолог Юлия Изотова.

По словам эксперта, спрогнозировать опасные действия нездорового человека способен только специалист, который работает в области психиатрии или психологии:

— Только при диагностическом интервью или благодаря батарее тестов можно понять, способен человек на серьезные действия, которые будут стоить другим жизни, или нет, или он просто притворяется. Дело в том, что наша психика — это внутренний элемент, который никому снаружи не виден и никак не проявляется. Не будучи специалистом, вы не сможете точно быть уверенными, что сосед или знакомый совершит серьезный поступок, даже если его поведение или речь отличаются от нормы.

Эксперт отметила, что исключением можно считать поступки, которые этот человек совершал ранее:

— Если раньше сосед или знакомый, который стоит в зоне риска по совершению необдуманных действий, уже делал нечто ужасное, тогда логично предположить, что когда-нибудь ситуация повторится. Но, с другой стороны, даже если сосед кричит, что он всех убьет, это вовсе не означает, что так тому и быть. Кроме того, он может напасть и без криков.

Собеседница «ВМ» отметила, что, к сожалению, многие даже психически нездоровые личности не желают признавать свои проблемы и обращаться к специалистам, чтобы не быть пристыженными обществом.

— Именно стигматизация таких индивидуумов приводит к подобным проявлениям, когда ни с того ни с сего сосед берет топор и убивает другого соседа, — заключила эксперт.

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