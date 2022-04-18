Московского таксиста заподозрили в краже наушников стоимостью 25 тысяч рублей

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Печатники Карта всех событий

Водителя такси задержали по подозрению в краже наушников стоимостью 25 000 рублей. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ОМВД России по столичному району Печатники.

По данным полиции, потерпевшая по собственной неосторожности оставила наушники на заднем пассажирском сиденье в такси. После оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в краже 24-летнего приезжего, работающего водителем такси.

— В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в пресс-службе.

До этого сотрудники отдела уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в хищении рюкзака из кафе. По предварительным данным, злоумышленник обратил внимание на вещи одного из посетителей кафе на Пятницкой улице. Владелец отошел и оставил свой рюкзак без присмотра. Злоумышленник воспользовался моментом и, схватив вещи, выбежал из заведения. В украденном рюкзаке находились мобильный телефон, ноутбук и наушники. Сумма общего материального ущерба составила 483 тысячи рублей.