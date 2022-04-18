Самый дешевый вид охранных систем для дома

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Эксперт в области комплексной безопасности Петр Фефелов рассказал, какие виды охранных систем являются наиболее дешевыми.

По словам специалиста, стоимость охранных систем зависит от их конкретного вида.

— Это могут быть камера видеонаблюдения, объемные датчики (реагируют на перемещение источников тепла — прим. «ВМ»), датчики открывания дверей и окон. Самые недорогие вещи — датчики открывания. Они стоят копейки: от 800 рублей. Камеры — более дорогой вариант, — пояснил Фефелов.

Эксперт отметил, что для обслуживания охранных систем не требуется больших затрат. Расходы могут возникнуть, если случится поломка, заключил он.

Кроме того, Фефелов предупредил россиян о подорожании охранных систем для дома.

Ранее заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков назвал способы защиты машины от угона. По его словам, блокираторы для руля являются одним из самых эффективных способов минимизировать вероятность угона автомобиля. Их стоит использовать в комплексе с GPS-трекерами или другими гаджетами, отслеживающими положение машины. Также можно оформить страховку от угона, если автомобиль относительно новый и распространенный.