Шепелев показал, как развлекается старший сын от Фриске в отпуске

Фото: youtube.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев год назад стал многодетным отцом. Его супруга, дизайнер Екатерина Тулупова, родила ему сына Тихона. От отношений с покойной певицей Жанной Фриске он уже воспитывал сына Платона. Кроме того, свою падчерицу Ладу, дочь жены, он тоже называет дочкой.

Шепелев старается вдумчиво подходить к воспитанию детей, часто рассуждая о разных подходах в педагогике на страницах своих социальных сетей. Пока журналист пытается соблюдать баланс между строгостью и свободой. Он не скрывает, что ему хочется контролировать жизнь наследников, однако понимает пагубность такой родительской строгости.

— В конце концов, это их жизнь, которая, в первую очередь, должна нравиться им, а не родителям, — сделал вывод журналист в своем Telegram-канале.

Телеведущий сопроводил пост фото, на котором запечатлены счастливые мгновения из жизни старшего сына Платона, поймав в кадр полет мальчика с бортика бассейна в воду.

Шепелев также попросил подписчиков рассказать, что они позволяют своим детям. Пользователи в комментариях поделились своими историями.

7 апреля единственному сыну покойной певицы Жанны Фриске Платону исполнилось девять лет. Родные мальчика по маминой линии были бы рады поздравить его лично, но отец ребенка, телеведущий Дмитрий Шепелев, по-прежнему ограждает наследника от общения с семьей умершей артистки.

Платон давно живет с папой и его новой семьей. Ни родители покойной Фриске, ни ее сестра Наталья не имеют возможности общаться с наследником. Но звездная семья не теряет надежды когда-нибудь наверстать упущенное. В день рождения мальчика его дедушка написал ему письмо, которое опубликовано в Telegram-канале.