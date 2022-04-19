Псаки сочла «пустыми угрозами» ноту России из-за поставок оружия Украине

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Министерство иностранных дел РФ сообщило о рассылке нескольким странам, в том числе Соединенным Штатам, ноты из-за поставок вооружений Украине. В ней говорилось о «непредсказуемых последствиях» этого шага.

Вашингтон продолжит поставлять Киеву военную помощь, сообщила в понедельник, 19 апреля, на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки. Так она ответила на просьбу журналистов прокомментировать предупреждения России о последствиях этих действий.

— Я не буду спекулировать по поводу пустых угроз со стороны президента России Владимира Путина и российского руководства, — сказала Псаки.

Она сообщила, что на минувших выходных на Украину прибыли четыре самолета с вооружениями из нового пакета в 800 миллионов долларов, который президент США Джо Байден пообещал в начале апреля.

18 апреля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что если Китай будет снабжать Россию оружием или поможет ей обойти санкции, то ему придется столкнуться с серьезными последствиями со стороны Америки и ее союзников.