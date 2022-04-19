Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Посольство РФ в Черногории запросило разъяснений из-за заявления о разрыве дипотношений

Юлия Курганова

Политика
Посольство РФ в Черногории запросило разъяснений из-за заявления о разрыве дипотношений
Фото: Pixabay

Посольство России в Подгорице направило ноту в МИД Черногории, запросив разъяснений из-за публикации в социальных сетях черногорского дипломатического ведомства сообщения о разрыве дипотношений с РФ. Об этом сообщает во вторник, 19 апреля, ТАСС.

— Направили ноту в МИД Черногории, запросив соответствующие разъяснения, — сообщили в российской дипмиссии, передает агентство.

В понедельник, 18 апреля, Министерство иностранных дел Черногории опубликовало в соцсети Twitter заявление главы ведомства Джордже Радуловича о необходимости разрыва дипотношений с РФ, но через несколько часов твит удалили.

В опубликованном сообщении было сказано, что Радулович в ходе совещания о применении санкций в отношении России в связи с военной операцией на Украине заявил о необходимости госинститутам Черногории выполнять рестриктивные меры, введенные правительством против Москвы. В комментариях к твиту был опубликован список введенных правительством мер, которые включали разрыв дипотношений, полный или частичный разрыв экономических отношений, полное или частичное ограничение импорта, экспорта, транзита, транспорта и предоставления услуг и логистических, почтовых и других коммуникаций. Также перечислялись такие санкции, как военное эмбарго, ограничение въезда в Черногорию, ограничение на размещение средств, получение средств и/или другого имущества.

7 апреля сообщалось, что Черногория объявила четырех дипломатов РФ персонами нон грата. В пресс-службе МИД Черногории добавили, что российские дипломаты обязаны покинуть территорию государства в течение недели.

Читайте также:
Россия МИД РФ Черногория
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте