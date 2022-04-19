Посольство РФ в Черногории запросило разъяснений из-за заявления о разрыве дипотношений

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Посольство России в Подгорице направило ноту в МИД Черногории, запросив разъяснений из-за публикации в социальных сетях черногорского дипломатического ведомства сообщения о разрыве дипотношений с РФ. Об этом сообщает во вторник, 19 апреля, ТАСС.

— Направили ноту в МИД Черногории, запросив соответствующие разъяснения, — сообщили в российской дипмиссии, передает агентство.

В понедельник, 18 апреля, Министерство иностранных дел Черногории опубликовало в соцсети Twitter заявление главы ведомства Джордже Радуловича о необходимости разрыва дипотношений с РФ, но через несколько часов твит удалили.

В опубликованном сообщении было сказано, что Радулович в ходе совещания о применении санкций в отношении России в связи с военной операцией на Украине заявил о необходимости госинститутам Черногории выполнять рестриктивные меры, введенные правительством против Москвы. В комментариях к твиту был опубликован список введенных правительством мер, которые включали разрыв дипотношений, полный или частичный разрыв экономических отношений, полное или частичное ограничение импорта, экспорта, транзита, транспорта и предоставления услуг и логистических, почтовых и других коммуникаций. Также перечислялись такие санкции, как военное эмбарго, ограничение въезда в Черногорию, ограничение на размещение средств, получение средств и/или другого имущества.

7 апреля сообщалось, что Черногория объявила четырех дипломатов РФ персонами нон грата. В пресс-службе МИД Черногории добавили, что российские дипломаты обязаны покинуть территорию государства в течение недели.