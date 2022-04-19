Врач назвала напиток для профилактики слабоумия

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Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова назвала какао прекрасным средством для профилактики слабоумия, заболеваний мозга и улучшения памяти.

Она сообщила, что одним из факторов, который провоцирует развитие дегенеративных заболеваний, является проблема с кровеносными сосудами головного мозга. А в какао содержится большое количество антиоксидантов растительного происхождения флавоноидов, которые помогают улучшить их состояние. Благодаря этому улучшается память, работа мозга, уменьшается риск развития болезни Альцгеймера и деменции. Следует пить одну-две чашки этого напитка ежедневно.

Также какао нормализует кровоток во всех органах, что помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

— В какао высокое содержание антиоксидантов, которые относятся к группе полифенолов. Полифенолы способствуют нормализации уровня холестерина крови, улучшают состояние клеточной стенки, реологические свойства крови, то есть поддержанию ее в жидком состоянии и профилактике образования тромбов, — пояснила Денисова в беседе с агентством «Москва».

Медик предупредила, что людям с гипервозбудимостью нервной системы, проблемами желудочно-кишечного тракта или подагрой злоупотреблять какое не нужно.

Медики сообщили, что деменция может вызвать ряд изменений и существует множество признаков, о которых следует знать. Ранняя диагностика может замедлить развитие болезни, поэтому важно выявить признаки на ранней стадии.