Япония доставит на Украину средства химзащиты и беспилотники

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Японские власти решили поставить на Украину костюмы, маски, которые защищают от химического оружия, и беспилотники. Об этом сообщило во вторник, 19 апреля, оборонное ведомство страны.

— На основании нового запроса правительства Украины мы приняли решение предоставить маски и костюмы для защиты от химического оружия, а также дроны. Министерство обороны и Силы самообороны продолжат оказывать Украине максимальную поддержку, — сказано в сообщении министерства.

Сроки доставки грузов не уточняются.

Глава минфина Японии Сюнъити Судзуки на заседании парламентского комитета в понедельник, 18 апреля, заявил, что одна из главных целей его участия во встрече G20 — «проведение работы» с государствами, которые не ввели ограничения в отношении России.