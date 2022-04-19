Все детские поликлиники Москвы перейдут на электронные медкарты в этом году

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Все детские поликлиники Москвы до конца года перейдут на использование только электронных медицинских карт (ЭМК). Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В направлении цифровизации здравоохранения мы не остановимся и будем продолжать развивать проекты. В этом году детские поликлиники переходят на ведение медкарт исключительно в электронном виде. Сейчас уже в двух третьих из них все бумажные карты собраны, заперты в специальных комнатах и в текущей деятельности врачи ими не пользуются, — уточнила она.

Пилотный проект по переходу детских поликлиник на электронные медкарты начался весной 2021 года. Врачам не нужно было дублировать информацию на бумаге, поэтому осмотру пациента уделялось больше времени.

Пациента цифровая медкарта также удобна: все рекомендации врачей и результаты обследований находятся в одном месте и никогда не потеряются, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что до конца 2023 года в Москве обновят и реконструируют все 200 поликлиник, которые входят в программу модернизации первичного звена здравоохранения.