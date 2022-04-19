Ущерб Казахстану из-за аварии на КТК оценили в 220-330 миллионов долларов

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Ущерб Казахстану из-за аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) оценивается в 220-330 миллионов долларов. Об этом сообщил министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.

В конце марта 2022 года КТК вывел из эксплуатации два их трех выносных причальных устройств в результате сильного шторма в водах Черного моря. Танкеры приостанавливали работу в период с 23 по 28 марта. Ремонт причалов планируется завершить в течение пары месяцев, передает RT.

25 января около 09:00 утра по московскому времени в Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошел сбой с отключением электричества. Затруднения в единой энергетической системе возникли из-за перегрузки в сетях Казахстана.

Предприятие-оператор в качестве причины назвало «наброс» избыточных мощностей из Киргизии и Узбекистана. В результате сбоев Казахстан стал экстренно наращивать экспорт электроэнергии из России. Из-за сбоя прекращал работу аэропорт Ташкента, а в Бишкеке отключалось отопление и водоснабжение.

Позже появилась информация, что блэкаут в странах Центральной Азии произошел из-за короткого замыкания на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.