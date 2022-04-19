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Москвичи рассказали про свой опыт трудоустройства через службу занятости столицы

Александр Афонин

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Москвичи рассказали про свой опыт трудоустройства через службу занятости столицы
Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

Москивичи рассказали о своем успешном трудоустройстве благодаря службе занятости населения столицы. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Ирина Евсюкова в центре «Моя карьера» смогла вернуться к работе после длительного перерыва. В центре занятости специалисты сопровождали ее на всех этапах поиска работы и она смогла стать ведущим бухгалтером в «Московском доме книги».

Елена Щипрова монетизировала свое хобби дизайнера украшений ручной работы. Она прошла курсы «Хобби как бизнес» и это стало поворотным моментом в ее жизни.

Иван Аверьянов получил дополнительное образование и устроился на официальную работу. После окончания колледжа молодому человеку не удавалось устроиться по профессии. В центре «Профессионал» он выучился на водителя дизельного погрузчика и вышел на работу.

Специалисты центра «Моя карьера» помогают москвичам составить конкурентоспособное резюме, пройти тест на профориентацию и программы профессионального переобучения. В службу также входит учебный центр «Профессионал», где можно пройти дополнительное обучение, переобучение и повысить квалификацию, передает официальный сайт мэра Москвы.

14 апреля мэр Москвы утвердил программу поддержки работников. Она направлена на помощь людей, которые находятся под риском увольнения.

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