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Главархив рассказал о писателе Каверине в день его 120-летия

Георгий Соланович

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Главархив рассказал о писателе Каверине в день его 120-летия
Фото: Главархив Москвы

Писатель и драматург Вениамин Каверин родился ровно 120 лет назад — 19 апреля 1902 года. В день рождения сценариста Главархив Москвы рассказал о его жизни и творчестве.

Родился писатель в Пскове в семье капельмейстера военного оркестра Абеля Зильбера и владелицы музыкальных магазинов Ханы Дессон. В десятилетнем возрасте будущий драматург поступил в губернскую гимназию, проучился там несколько лет, а затем вместе с родителями переехал в Москву.

В 1920 году поступил в Центральный институт живых восточных языков и в Петроградский университет на историко-филологический факультет. В 1929 защитил защитил диссертацию «Барон Брамбеус. История Осипа Сенковского» и выпустил одноименную книгу. В 1930-х вышла первая часть его книги «Два капитана».

Во время Великой Отечественной войны Каверин работал военкорреспондентом, а после войны написал такие произведения, как «Открытая книга», «Семь пар нечистых», «Перед зеркалом» и другие.

Примечательно, что настоящая фамилия писателя — Зильбер. Каверин — псевдонима, взятый из романа в стихах Пушкина «Евгений Онегин», передает официальный сайт мэра Москвы.

17 апреля Главархив рассказал, как и где пили кофе в столице в разные годы.

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