Заммэра Сергунина: Москва и «Росатом» проведут совместный технологический конкурс

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московский инновационный кластер в партнерстве с «ИнноХабом», бизнес-акселератором «Росатома», объявляет технологический конкурс «New Tech Росатом — 2022». Его цель — поиск новых идей, которые могут быть востребованы в госкорпорации. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Стартапы смогут получить гранты до пяти миллионов рублей, а лучшие инновационные решения будут рекомендованы к внедрению в экосистему госкорпорации «Росатом». Еще конкурс поможет предпринимателям в масштабировании их проектов и поиске инвесторов, — сказала она.

Сергунина добавила, что испытания пройдут по направлениям электроники, станкостроения, робототехники, металлургии, цифрового инжиниринга, водородной энергетики и другим. Отмечается, что в рамках каждого направления будут свои приоритеты. Например, в электронике — микрочипы и системы управления для энергетики.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин добавил, что с полным перечнем направлений можно ознакомиться на платформе Московского инновационного кластера. Там же будут приниматься заявки до 15 мая.

На конкурс приглашают стартапы, имеющие минимально жизнеспособный продукт (MVP) или мелкосерийное производство. Результаты конкурса подведут в июне. Лучшие проекты определят специалисты «Инновационного Хаба» госкорпорации «Росатом».

8 апреля Наталья Сергунина рассказала о программе для предпринимателей «Прокачай свой бизнес с наставниками». Уже стартовал прием заявок для первого потока.