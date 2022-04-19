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Четыре исторических пруда благоустроили в Москве в прошлом году

Георгий Соланович

Город
Четыре исторических пруда благоустроили в Москве в прошлом году
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Специалисты городского хозяйства в 2021 году благоустроили три каскада прудов в усадьбе Троицкое в поселении Мосрентген, Староникольский пруд в Южном Бутове, Купавенский пруд в Перове и каскад прудов на улице Островитянова в Конькове. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Благодаря целому комплексу мероприятий благоустроенные пруды становятся современными рекреационными зонами, где горожане с удовольствием проводят время у воды. Совсем скоро наступит теплое время года, и москвичи смогут с комфортом отдохнуть или прогуляться рядом с благоустроенными водоемами, — заявил глава департамента жилищно-коммунального хозяйства города Вячеслав Торсунов.

Так, специалисты очистили пруд у Елизаветинского дворца от разрушенного бетонного берегоукрепления и возвели новое. Кроме того, у водоема обустроили лестничные спуски.

В Староникольском пруду рабочие очистили дно от ила, укрепили береговую линию и благоустроили прилежащую территорию. В рамках работ по капремонту водоема в Троицком убрали сухостойные деревья, отремонтировали водосбросные сооружения и укрепили берег.

На официальном сайте мэра Москвы заключили, что каскад прудов на улице Островитянова на юго-западе Москвы также благоустроили: водоемы очистили от ила, мусора и донных грунтов.

15 апреля сообщалось, что специалисты в рамках восстановления территории природно-исторического парка «Битцевский лес» проведут экологическую реабилитацию Хрулева пруда и водоема в районе Битцевской аллеи.

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