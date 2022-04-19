Как защитить банковскую карту от мошенников

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Летом, в период отпусков, ожидается новая волна активности мошенников. Как защитить свои данные, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по информационной безопасности Александр Власов.

Он пояснил, что мобильный банк поможет контролировать все списания. Также не стоит держать на счете слишком много денег, уверен эксперт.

— Обязательно нужно подключить мобильный банк. Если вы видите, что какие-то деньги списываются без вашего ведома, нужно сразу отменить операцию. Кроме того, не храните на карте большие суммы денег. Заведите сберкнижку и переводите туда лишние деньги, — посоветовал собеседник «ВМ».

Специалист подчеркнул: покупая что-либо в интернете, нужно самостоятельно набирать адрес сайта. В противном случае можно не заметить подмену одной буквы и попасть на мошеннический сайт, предупредил Власов.

Заманчивые предложения от интернет-магазинов лучше проверять, уверен эксперт.

— Вам на почту могут приходить письма, в которых «готовые» ссылки выглядят очень привлекательно: например, вам предлагают какие-то нереальные скидки. Поэтому зайдите на сайт того, кто предлагает, и проверьте. Только набирайте ссылку вручную, — посоветовал собеседник «ВМ».

Обезопасить деньги на счете можно, отказавшись от сохранения данных карты на сайтах интернет-магазинов, подчеркнул эксперт. Если галочка «запомнить карту» уже стоит, ее нужно убрать, рекомендовал Власов.

Эксперт обратил внимание, что не стоит записывать данные карты на бумаге.

— PIN-код на бумаге давно никто не пишет, но все равно так делать нельзя. Тренируйте память — заодно не будет ни болезни Альцгеймера, ни деменции. Все данные карты не нужно запоминать — только ее PIN-код. А карту достали — и вбили сведения вручную, — заключил собеседник «ВМ».