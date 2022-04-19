Набиуллина: Россия готовит судебные иски для возврата международных резервов

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Центробанк России планирует готовить судебные иски в связи с заморозкой золотовалютных резервов. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

— Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены, — цитирует главу регулятора РИА Новости.

10 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Российская Федерация будет доказывать в суде, что сделала все возможное для выполнения обязательств перед иностранными инвесторами по своим евробондам, если Запад захочет объявить ей дефолт.

9 марта «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и попыталась понять, действительно ли страна находится на грани дефолта. Аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал, что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России. Пересмотр рейтинга эксперт прежде всего связывает с заморозкой части резервов ЦБ.