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Минпросвещения введет изучение истории в российских школах с первого класса

Полина Долганова

Общество
Минпросвещения введет изучение истории в российских школах с первого класса
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Минпросвещения планирует ввести изучение истории в российских школах с первого класса. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

— Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса, — рассказал министр.

Он напомнил, что в настоящее время школьники начинают изучать историю с пятого класса, передает ТАСС.

До этого стало известно, что издания по финансовой грамотности, кибербезопасности, обществознанию и родным языкам вошли в федеральный перечень школьной литературы. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России в четверг, 13 января. Уточнялось, что решение о дополнении списка принял научно-методический совет при ведомстве. Из 95 изданий восемь учебников отобрали для школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

11 января сообщалось, что средний проходной балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления на бюджетное обучение в российских вузах снизился впервые за десять лет. Такие итоги ежегодного мониторинга качества приема в вузы за 2021 год приводит НИУ ВШЭ при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

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