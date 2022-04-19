Фото: МИД РФ

Российская Федерация не собирается менять политический режим на территории Украины, поскольку у народа должна быть свобода выбора. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Москва не собирается менять режим на Украине. Мы говорили об этом многократно, мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше, — цитирует дипломата РИА Новости.

В понедельник, 11 апреля, министр иностранных дел заявил, что военная спецоперация России, проходящая на территории Украины, призвана положить конец безоглядному курсу на полное доминирование США в мире.

Помимо этого, дипломат отметил, что доминирование США выстраивается с грубейшими нарушениями международного права. По его словам, американские власти работают по неким правилам, которые они вырабатывают от случая к случаю.

Также Сергей Лавров подчеркивал, что Россия выступает за то, чтобы вести переговоры с Украиной. При этом министр уточнил, что Киев на переговорах с Москвой «изворачивается на 180 градусов», однако российские политики продолжают работать в том же направлении.