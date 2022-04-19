Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Лавров: Москва не собирается менять режим на Украине

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров: Москва не собирается менять режим на Украине
Фото: МИД РФ

Российская Федерация не собирается менять политический режим на территории Украины, поскольку у народа должна быть свобода выбора. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Москва не собирается менять режим на Украине. Мы говорили об этом многократно, мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше, — цитирует дипломата РИА Новости.

В понедельник, 11 апреля, министр иностранных дел заявил, что военная спецоперация России, проходящая на территории Украины, призвана положить конец безоглядному курсу на полное доминирование США в мире.

Помимо этого, дипломат отметил, что доминирование США выстраивается с грубейшими нарушениями международного права. По его словам, американские власти работают по неким правилам, которые они вырабатывают от случая к случаю.

Также Сергей Лавров подчеркивал, что Россия выступает за то, чтобы вести переговоры с Украиной. При этом министр уточнил, что Киев на переговорах с Москвой «изворачивается на 180 градусов», однако российские политики продолжают работать в том же направлении.

Читайте также:
Украина Сергей Лавров МИД РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Печатная отрасль держит удар

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Зачем-то учимся у дедушки-маразматика

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Все мнения
О проекте