Птицы начали вить гнезда в Москве

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В Москве у птиц начался период гнездования. Они начали вить гнезда в дуплах, кронах деревьев и кустарниках. Об этом сообщила пресс-служба ГПБУ «Мосприрода» во вторник, 19 апреля.

— У пернатых уже начался период гнездования. Например, краснокнижная синица московка собирает мох для строительства гнезда, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что птицы могут селиться в различных местах: искусственных и старых гнездах, дуплах и кронах деревьев, на земле, в траве или кустарнике.

Жителей столицы попросили соблюдать осторожность, прогуливаясь на природе. Отмечается, что, если птица начала беспокоиться либо, наоборот, доверчиво прыгает, то, вероятнее всего, где-то рядом ее гнездо. В такой ситуации лучше аккуратно уйти.

В случае обнаружения птенцов либо слетков рядом с гнездом не стоит их брать в руки. Их родители где-то рядом и ухаживают за потомством. В этом случае следует также аккуратно уйти, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне в парках Москвы была обнаружена краснокнижная птица. В заказнике «Лианозовский» и Битцевском леcу заметили яcтреба-перепелятника.