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Собянин принял решение об увеличении авансирования по государственным контрактам

Георгий Соланович

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Собянин принял решение об увеличении авансирования по государственным контрактам
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Органы исполнительной власти столицы и другие госзаказчики в 2022 году получат право авансировать платежи по контрактам на поставку товаров, оказание государственных услуг и выполнение работ до 100 процентов. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 19 апреля.

Решение было необходимо для обеспечения финансовой устойчивости исполнителей госконтрактов. Новый порядок авансирования поспособствует в том числе выполнению социальных обязательств перед москвичами, а также развитию городских соцпрограмм, передает официальный сайт мэра Москвы.

18 апреля Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики. Так, на прошлой неделе в столице учредили новые меры поддержки работников, находящихся под риском увольнения. Помимо этого, был введен новый порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей.

Более того, столичные власти одобрили новую программу льготного онлайн-кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, а также проработали меры по поддержке импортозамещения лекарственных средств.

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