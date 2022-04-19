Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Песков рассказал о случаях русофобии в разных странах мира

Полина Долганова

Общество
Песков рассказал о случаях русофобии в разных странах мира
Фото: Администрация президента РФ

Граждане России сталкиваются с проявлениями русофобии в разных точках мира, что абсолютно недопустимо. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, любые инициативы, которые направлены на помощь россиянам, достойны высокой оценки.

— В нынешнее время наши соотечественники продолжают сталкиваться с совершенно отвратительными проявлениями русофобии в самых разных странах мира, мы считаем это отвратительным и недопустимым, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

30 марта польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что ситуация вокруг Украины привела к тому, что русофобия стала мейнстримом. По его словам, наличие русофобии в Польше является очевидным фактом. Он пояснил, что в контексте событий на Украине «Польша устанавливает стандарты определенного рода».

27 марта в Брюсселе прошел митинг против русофобии и притеснения русскоговорящих людей в Бельгии и странах Евросоюза. Акция состоялась в Европейском квартале перед зданием Еврокомиссии. Акция собрала около пятидесяти человек. Она была разрешена городскими властями и проходила под защитой полиции. В ходе митинга по решению организаторов отсутствовали флаги и политические лозунги с целью подчеркнуть гуманитарный характер.

Читайте также:
Дмитрий Песков русофобия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Печатная отрасль держит удар

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Зачем-то учимся у дедушки-маразматика

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Все мнения
О проекте