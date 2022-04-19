Песков рассказал о случаях русофобии в разных странах мира

Фото: Администрация президента РФ

Граждане России сталкиваются с проявлениями русофобии в разных точках мира, что абсолютно недопустимо. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, любые инициативы, которые направлены на помощь россиянам, достойны высокой оценки.

— В нынешнее время наши соотечественники продолжают сталкиваться с совершенно отвратительными проявлениями русофобии в самых разных странах мира, мы считаем это отвратительным и недопустимым, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

30 марта польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что ситуация вокруг Украины привела к тому, что русофобия стала мейнстримом. По его словам, наличие русофобии в Польше является очевидным фактом. Он пояснил, что в контексте событий на Украине «Польша устанавливает стандарты определенного рода».

27 марта в Брюсселе прошел митинг против русофобии и притеснения русскоговорящих людей в Бельгии и странах Евросоюза. Акция состоялась в Европейском квартале перед зданием Еврокомиссии. Акция собрала около пятидесяти человек. Она была разрешена городскими властями и проходила под защитой полиции. В ходе митинга по решению организаторов отсутствовали флаги и политические лозунги с целью подчеркнуть гуманитарный характер.