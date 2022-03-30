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Премьер Польши назвал мейнстримом русофобию в стране

Полина Долганова

В мире
Премьер Польши назвал мейнстримом русофобию в стране
Фото: Stephanie Lecocq / ТАСС

Ситуация вокруг Украины привела к тому, что русофобия стала мейнстримом. Такое мнение выразил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По его словам, наличие русофобии в Польше является очевидным фактом.

Он пояснил, что в контексте событий на Украине «Польша устанавливает стандарты определенного рода», передает РИА Новости.

27 марта в Брюсселе прошел митинг против русофобии и притеснения русскоговорящих людей в Бельгии и странах Евросоюза. Акция состоялась в Европейском квартале перед зданием Еврокомиссии. Акция собрала около пятидесяти человек. Она была разрешена городскими властями и проходила под защитой полиции. В ходе митинга, по решению организаторов, отсутствовали флаги и политические лозунги, в целях подчеркнуть гуманитарный характер.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские военные не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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